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В Абхазии сообщили, что смерть премьер-министра не связана с покушением

Происшествия

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате несчастного случая, заявила пресс-секретарь президента республики Наала Авидзба

В Абхазии сообщили, что смерть премьер-министра не связана с покушением
Иллюстрация: Km-ra.org
Геннадий Леонидович Гагулия

Сухум, 9 сентября 2018, 08:09 — REGNUM  Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате несчастного случая, заявила пресс-секретарь президента республики Наала Авидзба 9 сентября.

В администрации президента Абхазии сообщили, что ДТП, в котором погиб премьер-министр Геннадий Гагулия, не было вызвано покушением или терактом.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Абхазии возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлёкшее смерть человека» по факту ДТП, в котором погиб премьер-министр.

Напомним, ДТП произошло вечером 8 сентября. Гагулия возвращался из аэропорта после поездки в Сирию. В машину премьер-министра врезался автомобиль ВАЗ-21 099, двигавшийся по встречной полосе.

В пресс-службе прокуратуры республики сообщили, что в крове у молодого человека, находившегося за рулем автомобиля ВАЗ, обнаружили следы наркотического вещества.

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