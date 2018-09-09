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В Асвстрии опрокинулся трактор с прицепом: пострадали 13 человек

Происшествия

Все пострадавшие в результате инцидента — женщины

В Асвстрии опрокинулся трактор с прицепом: пострадали 13 человек
Solitude
Трактор

Вена, 9 сентября 2018, 08:03 — REGNUM  13 человек пострадали в результате ДТП на северо-востоке Австрии, сообщает 9 сентября газета Kurier.

Трактор, оборудованный прицепом для перевозки пассажиров, опрокинулся в субботу вечером, 8 сентября. По словам представителя полиции Раймунда Швайгерленера, авария произошла около шести часов вечера по местному времени, на дороге между населёнными пунктами Альхартсберг и Зоннтагберг.

На место происшествия выехали несколько машин скорой помощи, в том числе от Красного Креста. Спасатели также задействовали три вертолёта.

Во время происшествия в прицепе находились 14 женщин. Госпитализированы были 13 человек, шестеро из них — с тяжёлыми травмами. Все пострадавшие — женщины, среди них есть беременные.

Предполагается, что авария произшла во время праздника. Что конкретно стало причиной инцидента, не сообщается. Обстоятельства произошедшего выясняются. Для пострадавших и их близких местными властями была создана специальная горячая линия.

Ранее сообщалось, что в Австрии, в июне этого года, около 30 человек пострадали в результате сошествия с рельсов пассажирского поезда вблизи от города Санкт-Пельтен.

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Дорожно-транспортные происшествия
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