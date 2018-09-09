На юго-востоке Москвы автомобиль врезался в группу пешеходов

Москва, , 07:56 — REGNUM Легковой автомобиль Volkswagen Polo совершил наезд на группу пешеходов в столичном районе Марьино. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе ГИБДД Москвы.

Водитель легковой автомашины Volkswagen Polo не справился с управлением и в районе дома 57 по Новочеркасскому бульвару врезался в группу пешеходов.

Сообщается, что в результате ДТП, по предварительной информации, пострадало девять человек. Сведений о погибших не поступало.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, пострадавшим оказывается медицинская помощь.