Воскресенье, 9 Сентября 2018 года
08:49:15 МСК

На юго-востоке Москвы автомобиль врезался в группу пешеходов

Происшествия

Водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и в районе дома 57 по Новочеркасскому бульвару врезался в группу пешеходов

Москва, 9 сентября 2018, 07:56 — REGNUM  Легковой автомобиль Volkswagen Polo совершил наезд на группу пешеходов в столичном районе Марьино. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе ГИБДД Москвы.

Водитель легковой автомашины Volkswagen Polo не справился с управлением и в районе дома 57 по Новочеркасскому бульвару врезался в группу пешеходов.

Сообщается, что в результате ДТП, по предварительной информации, пострадало девять человек. Сведений о погибших не поступало.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить