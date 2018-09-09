Появились новые подробности обстоятельств гибели премьера Абхазии

Сухум, , 08:01 — REGNUM Новые подробности об обстоятельствах гибели премьер-министра Абхазии Геннадия Гогулии сообщили 9 сентября в пресс-службе генеральной прокуратуры Абхазии.

Уточняется, что ДТП, в результате которого погиб Геннадий Гогулия, произошло около 22 часов по московскому времени. Автомобиль с премьер-министром 8 сентября направлялся из аэропорта по дороге из Сочи в Сухум. Вблизи от милицейского поста возле посёлка Мюссера, Гудаутского района Абхазии, на машиину был совершён наезд выехавшим на встречную полосу автомобилем марки ВАЗ-21 099. В результате наезда автомобиль с премьер-министром вылетел в кювет.

За рулём встречного автомобиля находился житель села Звандрипш Хаджарат Тарсман, 1996 года рождения. По предварительным данным, водитель встречного автомобиля находился под воздействием наркотических веществ.

Гогулия скончался по дороге в медицинское учреждение.

В результате аварии пострадали также водитель и охранник премьер-министра. Они получили незначительные травмы и были отпущены из больницы после оказания первой медицинской помощи.

Напомним, что Геннадий Гогулия занимал пост премьер-министра Абхазии с апреля 2018 года.