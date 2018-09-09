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Видео столкновения плавучего крана с опорой Крымского моста выложили в сеть

Происшествия

Также на видео можно наблюдать, что в Керченском заливе в это время очень непростые погодные условия

Видео столкновения плавучего крана с опорой Крымского моста выложили в сеть
Петр Данилов © ИА Красная Весна
Крымский мост

Симферополь, 9 сентября 2018, 07:25 — REGNUM  Видео, в котором запечатлен момент столкновения плавучего крана с опорой Крымского моста, опубликовано 8 сентября в популярном видеохостинге Youtube.

На видео, снятом видеорегистратором одного из очевидцев, зафиксирован момент, когда видны последствия столкновения. Кран стоит возле опоры и к месту происшествия подъезжают автомобили экстренных служб.

Также на видео можно наблюдать, что в Керченском заливе в это время очень непростые погодные условия: порывы сильного ветра, дождь, в самой акватории залива бушует шторм.

Отметим, как сообщалось ранее, 8 сентября порывом сильного метра был сорван с якоря плавучий кран. В результате произошедшего кран прибило к опоре Крымского моста на участке между фарватером и островом Тузла.

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Крымский мост: постройка и функционирование
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