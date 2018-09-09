По факту ДТП, в котором погиб премьер Абхазии, возбуждено уголовное дело

Сухум, , 04:44 — REGNUM В Абхазии возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб премьер-министр страны Геннадий Гагулия, сообщили 9 сентября в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.

Как уточняется, дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлёкшее смерть человека». Предполагаемый виновник аварии в настоящее время задержан.

Напомним, Геннадий Гагулия погиб в результате ДТП поздно вечером 8 сентября на пути из аэропорта после поездки в Сирию. В машину премьер-министра врезался автомобиль ВАЗ-21 099, выехавший на встречную полосу.

За рулём автомобиля находился житель республики 1996 года рождения. В ходе медицинского освидетельствования в крови у молодого человека были обнаружены следы наркотического вещества.

В результате аварии также пострадали водитель и охранник премьер-министра. По уточнённой информации, оба они получили незначительные травмы и уже отпущены из больницы.

70-летний Геннадий Гагулия занимал должность премьер-министра Абхазии с 24 апреля 2018 года.

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