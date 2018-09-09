Гибель премьера Абхазии: Виновник ДТП мог быть под воздействием наркотиков

Сухум, , 03:33 — REGNUM Предполагаемый виновник ДТП, в котором погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, мог находиться под воздействием наркотиков, сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры Абхазии.

Как отмечается, в ходе медицинского освидетельствования в кровиводителя ВАЗ-21 099 не было обнаружено алкоголя, но выявлены следы наркотического вещества.

Напомним, 70-летний Геннадий Гогулия погиб в результате ДТП поздно вечером 8 сентября по пути из аэропорта в Сухум после официального визита в Сирию. В машину премьер-министра врезался выехавший на встречную полосу автомобиль, за рулём которого находился житель республики 1996 года рождения. В результате аварии также пострадали водитель и охранник премьер-министра.

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