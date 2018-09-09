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Число погибших при землетрясении на Хоккайдо возросло до 35 человек

Происшествия

Синдзо Абэ посетит пострадавшие в результате землетрясения районы

Токио, 9 сентября 2018, 02:53 — REGNUM  Жертвами землетрясения на японском острове Хоккайдо, по последним данным, стали 35 человек, ещё трое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает телеканал NHK.

Общее количество пострадавших в результате землетрясения составляет около 640 человек. Свыше пяти тысяч человек были эвакуированы из затронутых стихией районов.

Наибольший ущерб нанесён округу Ибури, на территории которого находился эпицентр подземных толчков. В регионе в настоящее время продолжается спасательная операция, в которой задействованы 40 тысяч сотрудников экстренных служб.

Ожидается, что сегодня, 9 сентября, пострадавшие районы посетит премьер-министр страны Синдзо Абэ.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,7 произошло на острове Хоккайдо в ночь с 5 на 6 сентября.

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Землетрясения
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