МВД Абхазии сообщило подробности о ДТП, в котором погиб премьер-министр

Сухум, , 02:03 — REGNUM Автомобиль премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия совершил лобовое столкновение с другим автомобилем, выехавшим на полосу встречного движения. Об этом сообщили 9 сентября в министерстве внутренних дел республики.

По предварительным данным, смерть Геннадия Гагулия стала несчастным случаем, речи о покушении или террористическом акте не идёт, сообщила пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба.

На данный момент известно, что за рулём второго автомобиля находился житель республики 1996 года рождения. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В МВД Абхазии также уточнили, что в результате аварии пострадали три человека. Известно, что среди них — водитель и охранник премьер-министра, медики оценивают их состояние как тяжёлое.

Напомним, премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате ДТП поздно вечером 8 сентября на отрезке дороги «Псоу-Сухум». Кортеж премьера следовал из аэропорта в столицу после официального визита Гугулия в Сирийскую Арабскую Республику.

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