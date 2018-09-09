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МВД Абхазии сообщило подробности о ДТП, в котором погиб премьер-министр

Происшествия

Премьер-министр Абхазии Геннадия Гагулия погиб в результате аварии на 71-м году жизни

Сухум, 9 сентября 2018, 02:03 — REGNUM  Автомобиль премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия совершил лобовое столкновение с другим автомобилем, выехавшим на полосу встречного движения. Об этом сообщили 9 сентября в министерстве внутренних дел республики.

По предварительным данным, смерть Геннадия Гагулия стала несчастным случаем, речи о покушении или террористическом акте не идёт, сообщила пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба.

На данный момент известно, что за рулём второго автомобиля находился житель республики 1996 года рождения. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В МВД Абхазии также уточнили, что в результате аварии пострадали три человека. Известно, что среди них — водитель и охранник премьер-министра, медики оценивают их состояние как тяжёлое.

Напомним, премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате ДТП поздно вечером 8 сентября на отрезке дороги «Псоу-Сухум». Кортеж премьера следовал из аэропорта в столицу после официального визита Гугулия в Сирийскую Арабскую Республику.

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