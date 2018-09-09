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Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП

Происшествия

Автомобиль с премьер-министром попал в аварию на дороге «Псоу-Сухум»

Сухум, 9 сентября 2018, 00:37 — REGNUM  Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом вечером 8 сентября сообщила пресс-служба правительства республики.

«С прискорбием сообщаем, что премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Леонидович Гагулия скончался на 71-м году жизни в результате ДТП», — говорится в сообщении.

Как уточняется, авария произошла около 23:00 на отрезке дороги «Псоу-Сухум».

Геннадий Гагулия занимал должность премьер-министра Абхазии с 24 апреля 2018 года. В 1995—1997 и 2002−2003 годах он также занимал пост председателя Совета министров Абхазии. С 2003 по 2004 год Гагулия руководил администрацией президента Абхазии.

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