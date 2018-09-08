Поезд столкнулся с грузовиком на переезде Казанского направления МЖД

Красногорск, , 23:50 — REGNUM В Подмосковье на железнодорожном переезде столкнулись грузовик и поезд. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Инцидент произошел в субботу, 8 сентября, на перегоне Черусти — Кривандино Казанского направления МЖД. По последним данным, водитель грузовика, нарушивший правила дорожного движения, выжил.

«Водитель грузового автомобиля… выехал на пути на запрещающий сигнал перед близко идущим грузовым поездом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что машинист поезда подал звуковой сигнал и приступил к экстренному торможению, однако избежать столкновения не удалось. В результате аварии грузовик отбросило, одна колесная пара локомотива сошла с рельсов.

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