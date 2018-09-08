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В Киеве найден тайник с оружием, принадлежащим «герою АТО»

Происшествия

Оружие направлено на экспертизу

В Киеве найден тайник с оружием, принадлежащим «герою АТО»
vitalykuzmin.net
Ручной гранатомет

Киев, 8 сентября 2018, 21:50 — REGNUM  На территории агрокомбината в Подольском районе Киева полиция обнаружила тайник с оружием, сообщили 8 сентября в пресс-службе ведомства.

«С места происшествия изъяли четыре гранатомета, три пороховых заряда, два килограмма взрывчатки и более 200 патронов к автомату Калашникова. По оперативной информации, изъятые предметы принадлежат бойцу добровольческого батальона, который в период с 2014 до 2016 года привез их в Киев», — сказано в сообщении.

В полиции отметили, что после всех необходимых экспертиз владелец схрона и его возможные сообщники будут привлечены к уголовной ответственности.

Напомним, 1 августа СБУ и полиция Украины заявили о поимке крупной банды торговцев оружием. Деятельность преступной группы охватывала семь регионов страны.

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