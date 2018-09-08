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Пассажирский автобус смыло в море в Краснодарском крае

Происшествия

ЧП произошло в ночь на субботу, 8 сентября, в селе Широкая Балка

Пассажирский автобус смыло в море в Краснодарском крае
Сель

Новороссийск, Краснодарский край, 8 сентября 2018, 20:45 — REGNUM  В Новороссийске селевым потоком смыло в море пассажирский автобус. Об этом сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

ЧП произошло в ночь на субботу, 8 сентября, в селе Широкая Балка. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«(Селевым) потоком был смыт автобус, — рассказали в главке МЧС. — Информация уточняется».

Напомним, в Новороссийске в ночь на субботу выпало 50 мм осадков — это месячная норма сентября.

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