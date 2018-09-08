Автомобиль перевернулся в Калужской области после столкновения с лисой

Калуга, , 17:57 — REGNUM В Перемышльском районе Калужской области в окрестностях села Ахлебинино, 7 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

По информации ТРК «Ника», перед автомобилем, за рулём которого находился молодой человек, на дорогу выбежала лиса. Машина два раза перевернулась и улетела в кювет. Водитель серьёзно не пострадал, а животное погибло.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в Калужской области внезапно выскочивший на автотрассу лось стал причиной серьезного ДТП, в результате которого пострадали три человека, в том числе годовалая девочка. Автомобиль «Тойота Сиена» столкнулся с диким животным в 00 часов 40 минут на 212 км автодороги М-3 «Украина» в Мещовском районе.

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