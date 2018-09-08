В Воронеже пьяный водитель устроил массовое ДТП: шесть человек пострадали

Воронеж, , 17:45 — REGNUM Нетрезвый водитель стал виновником массового ДТП в Воронеже днем 8 сентября. В общей сложности в аварию попало пять автомобилей, травмы получили шесть человек, в том числе четверо детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 12:30 на улице 20 лет Октября. По предварительным данным, водитель Toyota Cresta, двигаясь со стороны переулка Балтийский в сторону улицы Некрасова, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Nissan Almera, ехавшем в попутном направлении. Второй автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Nissan Maxima, с которым затем сталкивается еще один Nissan Almera. Еще одним участником ДТП стал Volkswagen Tiguan, в который врезался водитель Toyota Cresta.

В результате пострадали шесть человек: водитель Nissan Maxima, его пассажиры пяти, семи и 12 лет, 10-летняя пассажирка Volkswagen и 29-летний местный житель.

Установлено, что водитель Toyota Cresta находился в состоянии алкогольного опьянения — в его крови установлено содержание 1,475 промилле.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Добавим, что в общей сложности в Воронежской области за последние сутки зарегистрировано 155 ДТП. В 11 ДТП травмы различной степени тяжести получили 13 человек, три человека погибло. Выявлены 20 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.