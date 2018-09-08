В Непале упал вертолет, есть жертвы

Катманду, , 16:24 — REGNUM Вертолет, на борту которого находились 7 человек (пилот и шесть пассажиров), потерпел крушение в Гималаях. Об этом сообщает издание The Himalayan Times со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел в субботу, 8 сентября, в лесистой местности в районе Нувакот. По последним данным, в результате ЧП погибли 6 человек, еще один получил различные травмы.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока неизвестны.

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