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Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Иркутской области

Происшествия

Инцидент произошел в пятницу, 7 сентября, в аэропорту города Усть-Кута

Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Иркутской области
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В салоне пассажирского самолёта Ан-24

Иркутск, 8 сентября 2018, 16:01 — REGNUM  В Иркутской области совершил аварийную посадку самолет Ан-24 авиакомпании «Сириус-Аэро», выполнявший рейс по маршруту «Красноярск-Усть-Кут-Ленск». Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

Инцидент произошел в пятницу, 7 сентября, в аэропорту города Усть-Кута. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«При заходе на посадку произошел отказ правого двигателя, — говорится в сообщении. — … Посадка произошла в штатном режиме».

По факту аварийной посадки самолета Ан-24 проводится доследственная проверка.

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Авиапроисшествия
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