Суббота, 8 Сентября 2018 года
15:44:05 МСК

В ДНР задержали подростков, осквернивших памятник шахтерам-фронтовикам

Происшествия

Вандалы повредили памятник во время празднования годовщины освобождения Донбасса от немецких оккупантов

В ДНР задержали подростков, осквернивших памятник шахтерам-фронтовикам
Цитата из х/ф «Все умрут, а я останусь». Реж. Валерия Гай Германика. 2008. Россия
Подростки без моральных принципов

Макеевка, ДНР, 8 сентября 2018, 15:05 — REGNUM  В Макеевке правоохранители задержали группу вандалов, осквернивших памятник шахтёрам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, сообщили 8 сентября в силовом ведомстве ДНР.

«Вчера в 16:20 неизвестные в Макеевке облили бензином и подожгли Памятник шахтерам шахты № 13-бис, погибшим в 1941—1945 годах на фронтах Великой Отечественной войны, — сказал собеседник агентства. — По данному эпизоду задержана группа подростков 14−16 лет», — рассказали в пресс-службе милиции ДНР.

По данным следствия, злоумышленники могли работать на спецслужбы Украины. Подобный случай был зафиксирован МГБ ДНР в 2016 году. Сотрудник СБУ завербовал несовершеннолетнего жителя Ясиноватой, который втянул в преступную деятельность нескольких своих сверстников.

Напомним также, что 7 сентября Донбасс отметил 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Читайте также: Донбасс празднует годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вандализм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить