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В результате ДТП в Краснодаре погибли два человека

Происшествия

Ранения получили ещё четверо

В результате ДТП в Краснодаре погибли два человека
Энди Уорхол. Авария зеленой машины (фрагмент). 1963

Краснодар, 8 сентября 2018, 14:26 — REGNUM  В Краснодаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей, в результатет которого погибли два человека. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Около полуночи на пересечении улиц Северная и Березанская в Краснодаре водитель легкового автомобиля Audi выехал на большой скорости на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем Darsun.

Затем произошло столкновение ещё шести автомобилей.

В результате столкновения погибли два человека. Ещё четверо получили ранения.

По факту ДТП проводится проверка.

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Дорожно-транспортные происшествия
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