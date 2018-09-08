В результате ДТП в Краснодаре погибли два человека

Краснодар, , 14:26 — REGNUM В Краснодаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей, в результатет которого погибли два человека. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Около полуночи на пересечении улиц Северная и Березанская в Краснодаре водитель легкового автомобиля Audi выехал на большой скорости на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем Darsun.

Затем произошло столкновение ещё шести автомобилей.

В результате столкновения погибли два человека. Ещё четверо получили ранения.

По факту ДТП проводится проверка.