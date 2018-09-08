В опору Крымского моста врезался плавучий кран, сорвавшийся с якоря

Симферополь, , 13:24 — REGNUM В одну из опор автодорожной части Керченского моста врезался плавучий кран, который сорвался с якоря в акватории Керченского пролива. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщают местные СМИ со ссылкой на управление федеральных автомобильных дорог «Тамань».

Сообщается, что плавучий кран сорвался с якоря во время шторма в Керченском проливе и врезался в одну из опор Крымского моста. Стрела крана повредила одну мачту освещения, а также погнула несколько метров барьерного ограждения.

Вскоре кран удалось оттащить от моста на безопасное расстояние. В данный момент специалисты эксплуатационной службы Крымского моста осматривают повреждения.

По предварительным данным, несущим конструкциям моста ущерб нанесён не был. На замену мачты освещения потребуется до 8 часов. ремонтные работы будут начаты только после снятия штормового предупреждения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня из-за сильного ветра и осадков движение парома между Крымом и Кубанью было приостановлено. Крым и Краснодарский край оказались во власти мощного циклона, который принес шквалистый ветер, сильнейшие осадки и даже смерчи.