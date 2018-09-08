Концерн Toyota Motor остановит 16 из 18 заводов компании

Токио, , 12:49 — REGNUM 16 из 18 своих заводов остановит концерн Toyota Motor на территории Японии, сообщил 8 сентября телеканал NHK.

Компания планирует приостановить производство с 10 сентября.

Остановка связана со сложностями с поставками комплектующих, которые возникли после землетрясения амплитудой 6,7 баллов на северном острове Хоккайдо в ночь с 5 на 6 сентября.

Toyota Motors принадлежит завод в городе Томакомай на Хоккайдо, который занимается производством коробок передач. Из-за землетрясения на заводе отключено энергоснабжение. Компания планирует проанализировать и оценить масштабы влияния этого сбоя на производство автомобилей концерном и возобновить производство с 11 сентября.

Кроме того, сообщается, что компания остановит производство на заводах Kyushu, Tahara и Toyota Auto Body. Их работу планируется возобновить 15 сентября.

Напомним, что в результате землетрясения на Хоккайдо, по последним данным, погибли 23 человека, более 600 человек получили ранения.