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Команда терпящего бедствие в Керченском проливе буксира спасена

Происшествия

Несколько часов моряки находились на спасательном плоту в море в условиях непогоды

Команда терпящего бедствие в Керченском проливе буксира спасена
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Рука помощи

Керчь, Крым, 8 сентября 2018, 12:16 — REGNUM  Экипаж терпящего бедствие у берегов Крыма буксира «Шквал» был поднят на борт сухогруза. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает пресс-служба Южного регионального центра МЧС.

Как ранее сегодня сообщало ИА REGNUM, в 6:55 по московскому времени буксир «Шквал» в условиях непогоды начал терпеть бедствие в Керченском проливе в двух километрах от берега в районе поселка Героевка городского округа Керчь.

У судна отказало рулевое управление и буксир начало заливать водой. Команда покинула «Шквал» на спасательном плоту.

В 11:17 по московскому времени команда буксира была поднята с плота на борту сухогруза. Никто из членов экипажа не пострадал. Вскоре с сухогруза моряков заберет катер.

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