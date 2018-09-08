Команда терпящего бедствие в Керченском проливе буксира спасена

Керчь, Крым, 8 сентября 2018, 12:16 — REGNUM Экипаж терпящего бедствие у берегов Крыма буксира «Шквал» был поднят на борт сухогруза. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает пресс-служба Южного регионального центра МЧС.
Как ранее сегодня сообщало ИА REGNUM, в 6:55 по московскому времени буксир «Шквал» в условиях непогоды начал терпеть бедствие в Керченском проливе в двух километрах от берега в районе поселка Героевка городского округа Керчь.
У судна отказало рулевое управление и буксир начало заливать водой. Команда покинула «Шквал» на спасательном плоту.
В 11:17 по московскому времени команда буксира была поднята с плота на борту сухогруза. Никто из членов экипажа не пострадал. Вскоре с сухогруза моряков заберет катер.
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