В Москве похищен сейф с крупной суммой денег

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Москва, , 12:19 — REGNUM Сейф с 10 миллионами рублей украли неизвестные на юге Москвы, сообщает 8 сентября агенство городских новостей Москва.

Сообщается, что в полиции сообщение о краже получили 7 сентября. Злоумышленники проникли в офис организации, взломав замок входной двери. Неизвестные похитили металлический сейф с 10 миллионами рублей в нём и скрылись.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере».

Напомним, что накануне, 5 сентября, злоумышленник похитил у женщины-пенсионерки 90 тысяч рублей под предлогом денежного перевода. Преступник был задержан, в отношениинего было возбуждено уголовное дело.