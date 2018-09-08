В Керченском проливе терпит бедствие буксир «Шквал»

Симферополь, , 11:14 — REGNUM В Керченском проливе у берегов Крыма терпит бедствие буксир с экипажем из семи человек. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Крыму.

В 6:55 по московскому времени спасателям поступило сообщение о том, что в районе поселка Героевка городского округа Керчь в двух километрах от берега малый буксир «Шквал» заливает дождём.

Капитан буксира просит спасателей оказать помощи и снять экипаж с судна.

В 7:25 мск экипаж судна покинул буксир на спасательном плоту. Плот дрейфует к мысу Такиль.

Проводится спасательная операция. В ней задействованы буксиры «Анапа» и «Меркурий».

Напомним, в Крыму недавно прошли сильнейшие дожди, которые вызвали затопление ряд городов на южном побережье полуострова. В одной только Феодосии выпала почти трехмесячная норма осадков.

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