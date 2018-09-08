В результате ДТП в Краснодарском крае погибли четыре человека

Краснодар, , 09:18 — REGNUM В Краснодарском крае в результатет дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

ДТП произошло в 23:50 по московскому времени 7 сентября в Тимашевском районе. Столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и автомобиль «Газель».

По предварительным данным ВАЗ выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с «Газелью».

В результатет ДТП погибли водитель и три пассажира ВАЗа.

Проводится проверка.