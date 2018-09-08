Число жертв землетрясения на Хоккайдо возросло до 21

Токио, , 08:04 — REGNUM Число погибших в результатет землетрясения в Японии возросло до 21 человека. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает телеканал NHK со ссылкой на генерального секретаря правительства Японии Ёсихидэ Сугу.

Напомним, в ночь с 5 на 6 сентября на японском острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. Из-за подземных толчков пришлось отменить матч между футбольными сборными Японии и Чили.

Затем стали поступать сообщения о жертвах и разрушениях. Сперва сообщалось о 18 погибших. Теперь их число возросло до 21.

Ещё шесть человек находятся в критическом состоянии. 13 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.