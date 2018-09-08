Шесть человек погибло в результате ДТП с пассажирским автобусом в Турции

Анкара, , 07:38 — REGNUM О шести погибших и 39 пострадавших в результате аварии с пассажирским автобусом, следовавшим по трассе Анкара — Аксакай в Турции, сообщает 8 сентября местный телеканал NTV.

По данным телеканала, в числе шестерых погибших один ребенок. ДТП произошло на 20-м километре трассы Анкара — Аксакай с автобусом, следовавшим из Стамбула в Адыяман на юго-восток Турции. На повороте на Ортакёй автобус опрокинулся в кювет. О причинах произошедшего не сообщается, на месте аварии работают пожарные и служба скорой помощи.

Отметим, ранее турецкий телеканал Huberturk сообщал о четырех погибших и 37 пострадавших в результате данного ДТП.