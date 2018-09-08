Суббота, 8 Сентября 2018 года
07:10:24 МСК

Лукойл: Сотрудникам компании в Ираке ничего не угрожает

Происшествия

Захвата заложников не было

Москва, 8 сентября 2018, 05:10 — REGNUM  Компания «Лукойл» опровергла данные о захвате заложников в иракской Басре, где ведется разработка месторождения «Западная Курна — 2», сообщает РБК.

В компании заявили, что, несмотря на неспокойную обстановку в провинции, все ее сотрудники находятся в безопасности, их жизням ничего не угрожает. Ранее агентство Reuters опубликовало информацию о якобы прорыве демонстрантов на территорию месторождения и захвате заложников.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате беспорядков в городе Басра в Ираке погиб один человек и пострадали еще 11. В Басре идут антиправительственные выступления, где протестующие требуют от властей решить проблему с водо‑ и электроснабжением провинции.

Читайте ранее в этом сюжете: В погромах в иракской Басре пострадали 11 человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия с гражданами России за границей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить