В Италии кот упал на голову мужчине и травмировал ему шею

Турин, Италия, , 04:13 — REGNUM В итальянском Турине мужчина попал в больницу с травмой шеи после падения кота на голову, сообщает портал «Италия по-русски».

Сообщается, что кот весом в шесть килограмм упал на мужчину с восьмого этажа, после чего тот был госпитализирован. Кота спасти не удалось.

В настоящее время готовится судебное заседание, где рассмотрят иск мужчины к владелице животного. Суд установит, имеет ли истец право на возмещение ущерба. Полиция уже выписала хозяйке штраф за то, что она не контролировала своего питомца.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в одной из деревень Франции на побережье Бретани запретили плавать в море из-за угрозы нападения дельфинов. Сообщается, что один из дельфинов начал вести себя агрессивно: подкинул плавающую женщину и мешал нескольким купальщикам выбраться на берег.