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В Петербурге задержали подозреваемого в педофилии с гражданством США

Происшествия

Он раньше был судим за педофилию в США

Санкт-Петербург, 8 сентября 2018, 03:25 — REGNUM  Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал гражданина США Бьерна Ричарда В. по подозрениям в педофилии, сообщает «Пятый канал».

Сообщается, что американский гражданин будет содержаться под стражей до 3 ноября. Его подозревают в сексуальном надругательстве над подростками в Приморском районе Северной столицы. Гражданина США правоохранители задержали 6 сентября.

По данным следователей, Бьерн находился в России с 2012 года и зарабатывал себе на жизнь нелегальным преподаванием английского языка для взрослых. Как сообщил глава проекта «Молодежная служба безопасности» Леонид Армер, Бьерн был в 2012 году судим за педофилию в Соединенных Штатах.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа в Петербурге задержали врача-психотерапевта по подозрениям в педофилии. Его подозревают в сексуальном насилии над мальчиком 2008 года рождения.

Читайте ранее в этом сюжете: Психотерапевта в Петербурге задержали по подозрению в педофилии

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