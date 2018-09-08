В погромах в иракской Басре пострадали 11 человек

Басра, Ирак, , 01:56 — REGNUM В результате беспорядков в иракском городе Басре пострадали 11 человек, еще один человек погиб, сообщает «ас-Сумария».

Сообщается, что в связи с беспорядками в городе правительство решило ввести комендантский час. А 8 сентября иракский парламент соберет экстренную сессию, посвященную произошедшему в Басре.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября несколько сотен протестующих атаковали и сожгли консульство Ирана, а также атаковали консульство США.

Антиправительственные выступления в Басре идут уже не первый день, протестующие требуют решить проблему перебоев с подачей воды и электричества.

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