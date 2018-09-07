Вечером ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов ДНР

Соледар, ДНР, , 23:32 — REGNUM С 18:20 до 23:00 мск зафиксированы обстрелы четырех населенных пунктов на территории ДНР, сообщили 7 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В начале седьмого украинские войска открыли огонь из крупнокалиберного и стрелкового оружия по поселку Коминтерново, затем обстрел повторился в 20:30 мск. На этот раз ВСУ применили пушку БМП.

В 19:00 из гранатомета СПГ-9 и стрелкового оружия был обстрелян поселок Зайцево. С 20:00 до 20:40 мск ВСУ нанесли удар по поселкам Спартак и Трудовские. По Спартаку были выпущены 29 гранат из АГС, по Трудовским — одна граната из СПГ-9 и 15 гранат из АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы.

В 21:37 мск из поселка широкино, занятого украинскими боевиками, были выпущены три гранаты из СПГ-9 по поселку Саханка, а спустя час обстрелу подверглась окраина Горловки — поселок шахты имени Гагарина. По нему были выпущены две гранаты из РПГ.

Напомним, в ходе украинских обстрелов Коминтерново 6 сентября 2018 года частично или полностью сгорело четыре жилых дома.

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