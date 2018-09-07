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В Одесской области массово заболели школьники

Происшествия

Врачи устанавливают болезнь и её причину

Измаил, Украина, 7 сентября 2018, 22:16 — REGNUM  У учащихся лицея города Измаил обнаружены признаки отравления, сообщило агентство УНИАН 7 сентября со ссылкой на одесское управление Госпотребслужбы.

«Выявить, какая именно инфекция поразила лицеистов и преподавателей, пока не удается. В лицее учатся 574 человека. У всех инфицированных наблюдаются похожие симптомы: рвота, диарея, повышенная температура», — сказано в сообщении.

В данный момент специалисты проводят расследование, чтобы установить источник недуга. О точном количестве заболевших пока не известно.

Напомним, 6 сентября в Закарпатье зафиксирована вспышка менингита. В местных больницах наблюдаются десять человек, диагноз подтвердился у восьми из них.

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