В иракской Басре сожгли диппредставительства Ирана и США

Басра, Ирак, , 21:49 — REGNUM В иракском городе Басра несколько сотен демонстрантов захватили и сожгли консульство Исламской Республики Иран, а также атаковали консульство США. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает телеканал «Курдистан-24».

Антиправительственные выступления в Басре продолжаются уже несколько дней. Протестующие требуют улучшить социально-экономическое положение населения, а также исключить перебои с электроснабжением и водоснабжением.

Ранее протестующие уже подожгли здания администрации провинции и городской администрации. Для подавления протестов власти используют армию.

Армейские подразделения применяют против протестующих слезоточивый газ, а иногда и огнестрельное оружие. Известно, что демонстрантам удалось заблокировать крупнейший порт Ирака — Умм-Каср, который расположен рядом с Басрой.