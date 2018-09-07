Полиция раскрыла убийство сумского экс-депутата

Сумы, Украина, , 21:51 — REGNUM В убийстве экс-депутата Сумского областного совета Анатолия Жука виновна его супруга, заявили 7 сентября в пресс-службе прокуратуре Сумской области.

По версии следствия, жена Анатолия Жука имела близкие отношения с личным водителем. В день убийства она дважды покушалась на жизнь супруга. Когда Жук спал, она подожгла дом и уехала по делам, чтобы обеспечить себе алиби. Мужчина проснулся и смог погасить пожар. После приезда жены он на какое-то время прилег отдохнуть во дворе дома. В этот момент женщина достала его пистолет марки СZ-75 и трижды выстрелила в спящего.

Экспертиза обнаружила следы горения пороха на руках и одежде жены Анатолия Жука.

«После убийства 8 августа 2018 года женщина вместе с ребенком и водителем пересекли государственную границу Украины и выехали нелегально в Российскую Федерацию, не намереваясь возвращаться на Украину», — сообщили в полиции.

Напомним, экс-депутат Сумского областного совета Анатолий Жук был найден отцом во дворе своего дома. На теле жертвы обнаружены два пулевых ранения.

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