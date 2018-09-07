Молочное предприятие ответило на претензии минприроды Удмуртии

Увинский район, Удмуртия, 7 сентября 2018, 21:38 — REGNUM ООО «Ува-молоко», в отношении которого минприроды Удмуртии подало иск о загрязнении водного объекта, выполняет по графику все предусмотренные природоохранные и согласованные мероприятия и ежегодно снижает вредные выбросы. Об этом заявила генеральный директор предприятия Любовь Гамаюнова.
«Общая сумма капитальных вложений в модернизацию очистных сооружений составила 140 млн рублей, в частности установили голландский флотатор Redox», — цитирует слова главы организации ИА «Удмуртия».
При этом отмечается, что предприятие ежегодно пополняет бюджет на 1,2 млн рублей и реализует крупный инвестиционный проект в Ижевске, а число сотрудников предприятия составляет около 900 человек.
«Возможный запрет на пользование водным объектом ставит под угрозу функционирование молокозавода, а также несет для региона риски продовольственной, репутационной и социальной безопасности», — отметили в ООО «Ува-молоко».
Кроме того, решение ведомства основано на утратившем силу документе о предоставлении водного объекта в пользование.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, минприроды Удмуртии обратилось в арбитражный суд с требованием обязать ООО «Ува-молоко» прекратить сброс сточных вод в реку Ува с превышением предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ.
Республиканское управление Росприроднадзора неоднократно выносило предприятию предписания об устранении нарушений, но «Ува-молоко» продолжает сливать сточные воды с превышением установленных нормативов.
Заседание суда по иску министерства состоится 8 октября. Сумма ущерба не указывается.
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