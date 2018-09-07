Автомобиль главы «Газпрома» попал в ДТП

Красногорск, 7 сентября 2018, 20:43 — REGNUM Автомобиль главы российского публичного акционерного общества «Газпром» Алексея Миллера попал в дорожно-транспортное происшествие в Московской области. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь Миллера Сергей Куприянов.
По словам Куприянова, незначительное ДТП произошло недалеко от аэропорта «Остафьево» в Подмосковье. Миллер находился в автомобиле в качестве пассажира.
Также Куприянов отметил, что ДТП произошло не по вине автомобиля главы «Газпрома».
Пресс-секретарь подчеркнул, что в результатет ДТП никто не пострадал.