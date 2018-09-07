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Автомобиль главы «Газпрома» попал в ДТП

Происшествия

К счастью, никто не пострадал

Красногорск, 7 сентября 2018, 20:43 — REGNUM  Автомобиль главы российского публичного акционерного общества «Газпром» Алексея Миллера попал в дорожно-транспортное происшествие в Московской области. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь Миллера Сергей Куприянов.

По словам Куприянова, незначительное ДТП произошло недалеко от аэропорта «Остафьево» в Подмосковье. Миллер находился в автомобиле в качестве пассажира.

Также Куприянов отметил, что ДТП произошло не по вине автомобиля главы «Газпрома».

Пресс-секретарь подчеркнул, что в результатет ДТП никто не пострадал.

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Дорожно-транспортные происшествия
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