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Польские пограничники задержали гражданина Украины с картиной Марка Шагала

Происшествия

Стоимость картины определят эксперты

Польские пограничники задержали гражданина Украины с картиной Марка Шагала
Марк Шагал

Люблин, Польша, 7 сентября 2018, 20:45 — REGNUM  На пункте пропуска Гребенное польские таможенники обнаружили у гражданина Украины незадекларированную картину Марка Шагала, сообщило 7 сентября агентство УНН со ссылкой на польские СМИ.

«Картина, написанная на холсте размером 59 на 29 см, показывает фигуру, держащую воздушного змея в форме лица на цветном фоне. С высокой вероятностью это картина Марка Шагала, на что указывает подпись. На лицевой стороне, в правом нижнем углу стоит подпись «Марк Шагал», — сообщила пресс-секретарь Палаты налоговой администрации в Люблине Марта Шпаковская.

Мужчина, направлявшийся в Польшу, заявил, что является владельцем картины и показал документы, подтверждающие этот факт, однако он не задекларировал произведение искусства и не предоставил её для оценки и дальнейшей уплаты пошлины.

Картина изъята, её стоимость оценят эксперты. Как отмечают представители таможни, если картина настоящая, это станет одним из самых резонансных задержаний последних лет.

Напомним, в средине июня 2018 года правоохранители Казахстана изъяла у контрабандистов картину Пабло Пикассо стоимостью около $4,5 млн.

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