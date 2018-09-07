В Ижевске из-за хлопка в котельной эвакуировали детский сад

Ижевск, , 20:03 — REGNUM В Ижевске эвакуировали воспитанников и сотрудников детского сада № 60 из-за хлопка в котельной. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Хлопок произошел вследствие падения напряжения в сети и аварийного отключения котельной, которая находится на совместной территории с детским садом.

В результате инцидента пострадал работник котельной. Здание детского сада не получило повреждений.

По словам и. о. замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрия Чистякова, грамотные действия персонала учреждения позволили не допустить паники в ходе эвакуации.

«Горячее водоснабжение в учреждении до возобновления работы котельной будет осуществляться при помощи электронагревателей», — отметил представитель администрации и добавил, что детский сад работает в штатном режиме.

В котельной в настоящее время ведутся восстановительные работы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, осенью прошлого года персонал и 50 детей эвакуировали из детского сада в Москве из-за короткого замыкания в здании.

Произошло короткое замыкание светильника на кухне, что вызвало небольшой пожар. Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра.

Сотрудники учреждения самостоятельно эвакуировали детей и смогли ликвидировать возгорание при помощи огнетушителя еще до прибытия пожарно-спасательных бригад.

В результате инцидента никто не пострадал.