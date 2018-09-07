В Казахстане задержали полицейского, застрелившего своего командира

Астана, , 19:48 — REGNUM В Акжаикском районе Западно-Казахстанской области взят под стражу сотрудник полиции, застреливший своего командира, сообщает 7 сентября агентство «Казинформ» со ссылкой на областной суд.

В отношении сотрудника полиции 1994 года рождения инициирована мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Подозреваемый поступил на службу в полицию 15 апреля 2016 года.

Напомним, инцидент произошел 6 сентября в ходе спора по рабочему вопросу между подозреваемым и командиром взвода, капитаном полиции 1986 года рождения. Против сотрудника полиции возбуждено уголовное дело.

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