В Тамбовской области ребенок подорвался на снаряде

Тамбов, , 17:31 — REGNUM В Тамбовской области возбуждено уголовное дело по фату смерти семилетнего ребенка, который погиб из-за взрыва старого снаряда. Как сообщила 7 сентября пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области, мальчик нашел старый боевой снаряд в сарае и ударил по нему молотком. Осколки снаряда попали в ребенка. Уголовное дело возбуждено по статье 222 УК РФ — «Незаконное приобретение и хранение боеприпасов».

Мальчик погиб 7 сентября в одном из сел Тамбовского района. Ребенок умер на месте происшествия до приезда скорой. Вместе с ним в момент взрыва в сарае находилась и маленькая девочка, которая, к счастью, не пострадала.

Сейчас следователи проверяют место происшествия и допрашивают родственников и свидетелей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 24 августа в городе Железногорске Курской области четверо детей нашли на улице артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Они решили перенести его, но уронили, и снаряд взорвался. Один ребенок погиб, еще трое получили травмы.

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