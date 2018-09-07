Отделение ИГИЛ* в Афганистане взяло ответственность за теракт в Кабуле

Кабул, , 20:33 — REGNUM Заявление отделения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане «Вилаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), согласно которому вчерашний теракт в Кабуле был организован боевиками данной террористической группировки, было опубликовано 6 сентября.

Первый взрыв в Кабуле был подготовлен террористом-смертником Сабиром аль-Хурасани. По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, для второй атаки был использован автомобиль, начиненный самодельными взрывными устройствами.

Согласно заявлению официальных властей, в результате атаки был убит 21 человек, включая журналистов крупнейших новостных агентств Афганистана.

Ранее официальный представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил, что теракт в Кабуле не был организован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он также добавил, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуждает атаки на рядовых граждан.