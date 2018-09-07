Новый мост в Генуе построят из стали в течение года

Генуя, Италия, , 16:30 — REGNUM Строительство нового виадука на месте обрушившегося моста Моранди в Генуе будет завершено в октябре или ноябре 2019 года, сообщил губернатор региона Лигурия Джованни Тоти, передает информагентство Ansa.

Автором проекта является известный архитектор Ренцо Пьяно. Он заявил, что мост будет построен из стали и «простоит тысячу лет».

Тоти и Пьяно отметили, что проект будет нерядовым, поскольку мост Моранди стал символом трагедии Генуи. Внешне новый мост будет напоминать корабль.

Представители Arcelor Mittal, владельцы итальянской металлургической компании Ilva, уже выразили готовность обеспечить поставки стали, добавил Тоти.

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14 августа в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, концессионера итальянских платных дорог. Кроме того, в правительстве считают виновными и своих предшественников, которые заключали концессионные соглашения на несправедливых условиях.

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Правоохранительные органы намерены предъявить обвинения в массовом убийстве с отягчающими обстоятельствами 20 гражданам, среди которых — менеджеры Autostrade и сотрудники министерства инфраструктуры. Правительство, в свою очередь, может разорвать концессионный контракт с группой Benetton без выплаты компенсации и взыскать с группы крупный штраф в размере до 150 млн евро.

Также власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. Обсуждается вопрос о ренационализации отрасли и о судебных исках против политиков, заключавших договоры с частным бизнесом «на несправедливых условиях».