В Японии произошло землетрясение магнитудой 6.6

Токио, , 20:54 — REGNUM На японском острове Хоккайдо произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6. Оно не спровоцировало цунами, однако стало причиной многочисленных оползней. По последним данным, по меньшей мере девять человек погибли, 31 — пропали без вести, сообщает японская новостная газета «Кёдо».

Местные власти префектуры Хоккайдо сообщили, что в столичном городе Саппоро пострадали 300 человек. Почти в 3 миллионах домов было отключено энергоснабжение. Позже правительство сообщило, что в 340 000 домах электроэнергия была восстановлена. Отключение от энергоснабжения также затронуло 40 больниц.

В городе Нэмуро из-за землетрясения вспыхнул огонь на заводе Mitsubishi Steel. По информации местных властей, пожарные вовремя подоспели к месту происшествия, никто не пострадал.

Новый аэропорт Читосэ был закрыт после того, как там в результате землетрясения обрушился потолок одного из терминалов. Рейсы прекращены.

Правительство отправило на Хоккайдо контингент Сил самообороны для оказания помощи.