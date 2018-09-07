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ЛНР: украинская полиция вступилась за солдат ВСУ, ограбивших женщину

Происшествия

Боевики просто вынесли все из дома

, 7 сентября 2018, 15:58 — REGNUM  Уголовное дело против украинских боевиков, ограбивших мирного жителя, отказались возбуждать на Украине, заявил исполняющий обязанности главы управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) полковник Михаил Филипоненко, сообщает 7 сентября «Луганский информационный центр».

По его словам, в Станице Луганской боевики 59-й бригады ВСУ нагло ограбили мирную жительницу: зашли к ней в дом, вынесли мебель, технику и забрали деньги. Однако украинская полиция не стала возбуждать уголовное дело, покрывая солдат ВСУ.

Напомним, украинские солдаты регулярно осуществляют грабежи, разбои, просто хулиганские выходки в Донбассе, чувствуя себя безнаказанными. Полиция мирных жителей не защищает: она на стороне боевиков.

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