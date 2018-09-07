В СЦКК рассказали о результатах украинских обстрелов Коминтерново

Соледар, ДНР, , 15:58 — REGNUM В ходе обстрелов ВСУ поселка Коминтерново пострадали несколько домов на улицах Кирова и Победы, заявили 7 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Вечером 6 сентября украинские боевики обстреляли населенный пункт из крупнокалиберных пулеметов. В результате на улице Кирова один дом сгорел полностью, ещё один дом сгорел наполовину. Возгорания произошли ещё по двум адресам, однако пострадали только хозяйственные постройки.

На улице Победы сгорел дом. Огонь также повредил второй этаж рядом стоящего здания. В соседнем домохозяйстве сгорел гараж, пострадали хозпостройки.

В СЦКК отметили, что по счастливой случайности действия украинских карателей не привели к жертвам среди населения Коминтерново.

Напомним, в течение суток территория ДНР 16 раз подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. Таким образом, Украина сорвала «школьное» перемирие, как и любые другие перемирия, о которых стороны договаривались на переговорах в Минске.

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