Почти всех детей выписали из больницы после отравления в Татарии

Актанышский район, Татария, , 15:41 — REGNUM Из Актанышской ЦРБ после утреннего обхода выписали 21 школьника, которые были определены в стационар с симптомами кишечной инфекции. Об этом сообщил главврач районной больницы Айдар Хаев.

По его словам, предварительный диагноз у всех заболевших детей — острый гастроэнтерит, сообщает «Реальное время». До настоящего времени анализы после исследования в Казани не поступили.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вечером 5 сентября несколько учеников Актанышской средней школы №2 обратились в районную больницу с симптомами отравления. К середине дня 6 сентября число заболевших увеличилось до 22 школьников, которые были госпитализированы в районную больницу.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Также на место выезжали комиссия Роспотребнадзора и представители прокуратуры Татарии.

Глава республики Рустам Минниханов после случая массового отравления поручил взять на особый контроль систему закупок продовольствия, хранения продуктов питания и санитарное состояние помещений в образовательных организациях региона.

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