Молния расколола римский памятник Джузеппе Гарибальди

Рим, , 15:36 — REGNUM Молния ударила в памятник Джузеппе Гарибальди на римском холме Яникул, сообщает TgCom24 в пятницу, 7 сентября.

Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу, 7 сентября, когда на Рим обрушился ураган. В результате удара молнии постамент конной статуи был расколот, несколько кусков камня оказались на земле.

Полиция оцепила часть площади перед памятником. Сотрудники пожарной службы обнаружили повреждение в основании статуи — именно туда, по всей видимости, и ударила молния.