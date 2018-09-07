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Молния расколола римский памятник Джузеппе Гарибальди

Происшествия

Удар молнии расколол постамент памятника

Молния расколола римский памятник Джузеппе Гарибальди
Иллюстрация: Publicdomainpictures.net
Памятник Джузеппе Гарибальди

Рим, 7 сентября 2018, 15:36 — REGNUM  Молния ударила в памятник Джузеппе Гарибальди на римском холме Яникул, сообщает TgCom24 в пятницу, 7 сентября.

Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу, 7 сентября, когда на Рим обрушился ураган. В результате удара молнии постамент конной статуи был расколот, несколько кусков камня оказались на земле.

Полиция оцепила часть площади перед памятником. Сотрудники пожарной службы обнаружили повреждение в основании статуи — именно туда, по всей видимости, и ударила молния.

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