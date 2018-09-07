В Томске проверяют информацию о вызове наряда в магазин из-за девочки

Томск, , 15:37 — REGNUM Полицейские проверяют появившуюся в интернете информацию о конфликте охранника одного из магазинов Томска с семилетней девочкой, сообщает 7 сентября пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

«Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам проведенных мероприятий будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что утром 7 сентября в одном из магазинов местной сети «Абрикос» девочка набрала конфет, но на кассе забыла заплатить за один леденец.

Охранник магазина заподозрил ребенка в краже и вызвал группу быстрого реагирования. В итоге матери ребенка удалось уговорить отпустить девочку.