Ограбленных пакистанцев задержали в Ленобласти на пути в Финляндию

Выборг, Ленинградская область, , 15:29 — REGNUM Девять граждан Пакистана были обмануты и ограблены в Выборгском районе Ленинградской области частными извозчиками, которые обещали довезти их до границы с Финляндией. Незадачливых южан задержали пограничники, теперь несостоявшимся эмигрантам предстоит депортация на родину.

Как сообщили ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, замерзшие пакистанцы, без денег и телефонов, были обнаружены ночью в лесополосе Выборгского района Ленобласти.

Как установлено, они недавно прилетели по туристическим визам в Москву, откуда решили добраться до Ленобласти с помощью нелегальных таксистов. Целью путешествия была граница РФ с Финляндией, куда и намеревались попасть пакистанцы.

Частные извозчики, которых нашли путешественники, потребовали с каждого иностранца по 300 долларов. За эти деньги они довезли бедолаг до первого глухого леса Выборгского района Ленобласти, где высадили, пообещав пересадить на машины повышенной проходимости и попросив оставить все вещи в салоне автомобилей, чтобы «не потерять их в темноте».

«Другие транспортные средства так и не прибыли, нелегальные извозчики с вещами иностранцев убыли в неизвестном направлении, а пакистанцы, не привыкшие к холодным, осеним вечерам, без вещей, денег и телефонов были задержаны», — отметили в Погрануправлении ФСБ.

Решением Выборгского городского суда нарушившим правила пребывания в РФ пакистанским гостям назначено наказание в виде административного штрафа с административным принудительным выдворением с территории Российской Федерации.

Читайте также: Африканские болельщики задержаны при попытке проникнуть из РФ в Финляндию

Как сообщало ранее ИА REGNUM, финские пограничники высказали благодарность российской стороне за недопущение проникновения нарушителей на территорию Европейского союза во время проведения чемпионата мира по футболу.

Читайте ранее в этом сюжете: Марокканец пытался проехать из Ленобласти в Финляндию на горном велосипеде